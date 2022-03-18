Денисова: из бомбоубежища театра в Мариуполе вывели 130 человек

Из бомбоубежища в подвале здания Драматического театра в Мариуполе удалось вывести 130 человек, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но по нашим данным там ещё более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище. Мы молимся за то, что все они будут живы, но на текущий момент никакой информации о них нет" , - рассказала Денисова в эфире телемарафона в пятницу.

На месте продолжают работать спасатели.