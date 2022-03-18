Болгария выдворяет 10 дипломатов РФ

МИД Болгарии объявил персонами нон грата сразу десять российских дипломатов, сообщает Европейская правда.

"По предложению компетентных органов Республики Болгария, по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым, Болгария сегодня объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72 часов для выезда из страны" , - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Василий Георгиев вручил послу РФ Элеоноре Митрофановой соответствующую вербальную ноту.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства Российской Федерации в Болгарии осуществляли на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Митрофанова воспринимает этот поступок болгарских властей как крайне неприязненный. Москва имеет право на взаимные действия, указала она.