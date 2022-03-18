Минсоцполитики и "Сільпо" будут сотрудничать для обеспечения гуммопомощью

Минсоцполитики и сеть супермаркетов "Сільпо" будут сотрудничать для обеспечения гуманитарной помощью людей по уязвимым категориям, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра Марины Лазебной, Минсоцполитики заключило меморандум о сотрудничестве и фактически начало сотрудничать с "Сільпо" для обеспечения гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших от военных действий.

"Мы продолжаем расширять сеть партнеров для обеспечения людей гуманитарной помощью. Спасибо сети супермаркетов "Сільпо", которые присоединились к этому.

Мы будем сотрудничать в обеспечении продуктами питания малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью других людей из уязвимых категорий и пострадавших от войны", - сказала Лазебная .

В рамках сотрудничества "Сільпо" будет привлекать за границей гуманитарную помощь, обеспечит логистику, организует точки выдачи торговой сети.

"Мы организовываем "зеленые коридоры" для такой гуманитарной помощи, чтобы она могла быстрее попасть к людям, координируем обеспечение помощью людей из уязвимых категорий, привлекаем органы социальной защиты и партнеров для раздачи пищевых продуктов нуждающимся.

Каждая поставка контролируется. Продажа товаров, поступивших в качестве гуманитарной помощи, исключена", - добавила министр .

В рамках сотрудничества уже поступила первая поставка, продукты которой распределяются для раздачи. Это – бутилированная вода, хлеб, макароны, картофель, батончики.