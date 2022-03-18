ВСУ: в РФ берегут ракеты на случай других сценариев
У России, по данным разведки, уже заканчиваются ракеты. Поэтому их сейчас берегут на случай других сценариев, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя они конечно имеют какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий", - сказал он.
По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть самолетов и половину вертолетов РФ.
"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить", - сказал Юрий Игнат.