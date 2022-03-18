ВСУ: в РФ берегут ракеты на случай других сценариев

У России, по данным разведки, уже заканчиваются ракеты. Поэтому их сейчас берегут на случай других сценариев, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя они конечно имеют какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий" , - сказал он.

По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть самолетов и половину вертолетов РФ.