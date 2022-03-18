Роскомнадзор заявил, что YouTube занимается терроризмом

Роскомнадзор заявил, что видео хостинг YouTube занимается терроризмом, и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов, сообщает Украинская правда.

"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube. Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан" , - говорится в сообщении.

По мнению Роскомнадзора, распространение подобных призывов "наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC".

Поэтому он потребовал "в максимально короткие сроки" прекратить трансляцию антироссийских роликов.