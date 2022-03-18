Роскомнадзор заявил, что YouTube занимается терроризмом
Роскомнадзор заявил, что видео хостинг YouTube занимается терроризмом, и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов, сообщает Украинская правда.
"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube. Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - говорится в сообщении.
По мнению Роскомнадзора, распространение подобных призывов
"наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC".
Поэтому он потребовал
"в максимально короткие сроки" прекратить трансляцию антироссийских роликов.
В Роскомнадзоре также заявили, что в последние недели
"четко выраженную антироссийскую позицию" заняли американские ИТ-компании, в частности Meta Platforms Inc.