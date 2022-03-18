Сервис доставки еды Rocket замораживает деятельность в Украине

Украинский сервис доставки Rocket заморозил деятельность в Украине. У компании уже несколько месяцев были финансовые проблемы, а за день до войны они объявили об уходе с европейского рынка, сообщает Новое время.

Украинский сервис доставки еды Rocket замораживает проект и не может гарантировать сотрудникам исполнение обязанностей по заработным платам.

Об этом пишет в Telegram "Реве та стогне ресторатор" со ссылкой на письмо одного из сооснователей компании сотрудникам. Информацию каналу подтвердили несколько источников в компании.

"Мы вынуждены известить, что компания не имеет возможности возобновить операционную деятельность и продолжить работу, а также не может гарантировать исполнение обязанностей по заработным платам" , — говорится в сообщении.

В компании добавили, что замораживают проект и рекомендуют сотрудникам «по возможности искать работу».

Компания предложила сотрудникам такие варианты получения зарплаты:

Дождаться переговоров с потенциальными инвесторами: основным условием приобретения компании является выплата задолженности.

Оставить в собственное пользование технику, например телефоны или ноутбуки, которые были выданы для работы.

Дождаться средств, которые компания планирует вернуть из рекламного аккаунта Google.﻿

Инфографика: Реве та стогне ресторатор

В Rocket заявили, что у них был план по выходу из кризиса, но 24 февраля [в день нападения России на Украину] «все задуманное было отброшено в сторону и все договоренности были поставлены на паузу».

Как будут происходить выплаты рестораторам в компании пока не уточнили.

Напомним, что 23 февраля украинский сервис доставки Rocket объявил, что уходит с европейского рынка из-за проблем с финансированием. Незадолго до этого в компании прошли сокращения.