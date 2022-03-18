Зеленский сообщил, когда ЕК подготовит вывод относительно членства Украины в ЕС
Вывод Европейской Комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.
"Был предметный разговор с Президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Вывод ЕК относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - написал он.