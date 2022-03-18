Кулеба ответил на угрозы Лаврова бить по поставкам оружия из ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению. Об этом, ссылаясь на его комментарий, сообщает Европейская правда.
"Не Лаврову решать, какие вооружения и от каких стран получает Украина для защиты от российской агрессии. Вместо того чтобы угрожать Украине и другим странам, российскому дипломату следует направить усилия на завершение войны и сохранение жизней россиян, которых руководство РФ бросило на смерть в эту бойню", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны, и Кремль
"не допустит" передачи Украине систем противовоздушной обороны С-300.