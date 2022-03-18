Как бизнес оценивает свою финансовую устойчивость – опрос ЕБА

43% опрошенных компаний оценивают собственную финансовую устойчивость в несколько месяцев, 28% - имеют запас устойчивости на полгода, 17% - имеют финансовые резервы на год или больше, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.

При этом только 6% сообщают, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны.

"Так же почти половина опрошенных руководителей компаний, а именно 46% планируют воспользоваться заявленными государством методами поддержки бизнеса. При этом у 29% еще нет соответствующего решения, а 23% не планируют получать помощь от государства" , - говорят в ЕБА.

Среди анонсированных путей поддержки большинство руководителей компаний, в частности 65%, будут предлагать сотрудникам получить помощь 6500 гривен в рамках єПідтримки.

Половина компаний, а именно 50%, планируют воспользоваться и отсрочкой налоговых платежей, и возможностью не платить ЕСВ за сотрудников, участвующих в защите страны в рядах ВСУ или терробороны.

В опросе не учитывались новые шаги поддержки бизнеса, предложенные проектом закона №7137-д, недавно принятым ВРУ.

"Каковы могут быть дополнительные шаги государственной поддержки? Мы видим настоятельную потребность в оживлении работы бизнеса. И среди предложений наших компаний – отмена перечня критического импорта как существенной преграды для ведения расчетов с поставщиками и покупателями, содействие оживлению импорта-экспорта, логистическая поддержка и упрощение таможенных процедур , для экспортных предприятий чрезвычайно важно восстановление возмещения НДС по экспорту.

Компании нуждаются в восстановлении расчетов с иностранными контрагентами для пополнения собственных оборотных средств и обеспечения сырьем производства", - добавляют в ассоциации .

У компаний также поинтересовались, планируют ли они использовать программу эвакуации предприятия из зоны ведения боевых действий. Из опрошенных 120 ответов от компаний только 13 предприятий планируют эвакуироваться, из них уже 4 компании подали заявку.

50% не планируют участвовать, поскольку считают, что их предприятие невозможно перевезти, еще 11% уже эвакуировали предприятия самостоятельно. И у 21% респондентов нет компаний в зоне ведения боевых действий.

67% опрошенных компаний предоставляют гуманитарную помощь (финансовую, медицинскую, средства защиты и т.д.).

Полный объем налогов продолжают платить 66% членских компаний ассоциации, а 14% платят налоги заранее. Кр

В опросе приняло участие 120 генеральных директоров и представителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 11 по 17 марта 2022 года.