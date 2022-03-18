ВСУ: если нам передадут самолеты, мы переучим летчиков за 2-3 недели

В Украине сейчас есть достаточное количество пилотов, однако им не хватает самолетов. В связи с этим ВСУ просит западных партнеров предоставить советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-25 или западные F-15 и F-16, которые уже были в употреблении. Об этом, ссылаясь на интервью спикера командования Воздушных Сил Юрия Игната, сообщает РБК-Украина.

"Если нам передадут американские самолеты, для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах", – заявил Юрий Игнат.

Также он добавил, что украинских летчиков смогут обучить всего за несколько недель, чтобы они смогли осуществлять полеты на новейших самолетах.

"Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим за две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, потом отработают настоящие полеты и можно идти в бой. Конечно искусство важно, но западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения, лучше российских, и мы с ними можем быстро разобраться. Мы реалисты, нам хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях", – добавил спикер.

Кроме того, Игнат отметил, что украинцы смогут оперативно обучиться и запустить в оборот западные ПВО. Эти средства противовоздушной обороны смогут защитить украинское небо от российских ракет.