Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты средств вкладчикам "Проминвестбанка", у которого НБУ отозвал лицензию, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд с 18 марта начинает выплаты возмещения в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (текущие счета).

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов, подключенных к процессинговому центру Фонда:

АО "КРЕДОБАНК", АО "ПРАВЭКС БАНК", ПАО "АЛЬФА-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАО "ПУМБ", АО "ТАСКОМБАНК", ПАО "ИДЕЯ БАНК", АБ "ЮЖНЫЙ", АО КБ "ПРИВАТБА" ПАО "УНИВЕРСАЛ БАНК" и АО "Сбербанк".

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.