Витренко: более 273 тыс семей не могут получать газ и тепло из-за действий РФ

Более 273 тыс украинских семей не могут получать газ и тепло из-за действий российской армии, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга.

"К сожалению, во многих городах Украины не удается из-за разрушения инфраструктуры, из-за активных военных действий обеспечить газоснабжение и теплоснабжение.

Сейчас более 273 тысяч домохозяйств, украинских семей, находятся в ситуации, когда они не могут получать газ и тепло, что ставит фактически их жизнь за предел гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Витренко .

Он добавил, что перебои со снабжением газа и тепла, в частности, ощущают жители Киевской области, Мариуполя, Волновахи, Ахтырки и часть Северодонецка.

В то же время, по его словам, украинские коммунальщики продолжают снабжать людей газом и теплом, есть многочисленные примеры, когда даже на оккупированных территориях люди под пулями возобновляют теплоснабжение.

Глава НАК также рассказал, что газа в украинских подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить потребности населения - в настоящее время в хранилищах 9,5 млрд кубометров газа.

По его словам, украинские газовщики продолжают бурение в безопасных районах. Будут осваиваться новые скважины, что позволит увеличить добычу газа.

Сейчас добыча почти на полтора процента превышает прошлогодний объем добычи в этот же период, хотя и немного снизилась относительно довоенного уровня, добавил Витренко.