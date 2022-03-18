Во Львове состоялась акция в память об убитых украинских детях

Во Львове состоялась акция в память об убитых украинских детях
Фото: Facebook

Во Львове устроили акцию памяти убитых во время войны 109 украинских детей. Об этом написал мэр города Андрей Садовый.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной. Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина", - написал он.

Он обратился к людям по всему миру, чтобы они требовали закрыть украинское небо.

"И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" – написал Садовый.

Новости

Популярные темы форума

analytics