Во Львове состоялась акция в память об убитых украинских детях
Во Львове устроили акцию памяти убитых во время войны 109 украинских детей. Об этом написал мэр города Андрей Садовый.
"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной. Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина", - написал он.
Он обратился к людям по всему миру, чтобы они требовали закрыть украинское небо.
"И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" – написал Садовый.