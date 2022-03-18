Во Львове состоялась акция в память об убитых украинских детях

Во Львове устроили акцию памяти убитых во время войны 109 украинских детей. Об этом написал мэр города Андрей Садовый.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной. Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина" , - написал он.

Он обратился к людям по всему миру, чтобы они требовали закрыть украинское небо.