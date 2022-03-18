Литва, Латвия и Эстония выслали часть российских дипломатов
На фоне агрессии кремлевского режима против Украины власти Литвы, Латвии и Эстонии высылают часть сотрудников диппредставительств РФ. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Новое время.
Как сообщает Delfi, Литва в знак солидарности с Украиной объявила нежелательными четырех сотрудников посольства РФ.
В свою очередь, Эстония, по данным портала Postimees, высылает еще трех российских дипломатов, которые
"принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности страны и распространении пропаганды".
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из страны.
Министр написал на своей странице в Твиттере, что выдворение российских дипломатов
"осуществляется как скоординированная акция стран Балтии".
Как сообщили в МИД республики,
"решение министра было принято в знак солидарности с Украиной".