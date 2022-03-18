КГГА: с начала войны в Киеве погибло 222 человека, из них – 4 ребенка

С начала вооруженной агрессии РФ на территории Украины в Киеве погибло 222 человека, 889 ранены. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Киеве с начала широкомасштабного вторжения погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка", – говорится в сообщении КГГА, размещенном в соцсети.

В сообщении отмечается, что за все это время в столице от действий оккупанта ранены 889 человек, из которых 241 – гражданские, в том числе: 18 детей, три водителя скорой, один врач скорой.