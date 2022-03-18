"Север": Под Черниговом уничтожено большое количество вражеской техники

Защитники Украины уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы, пишет пресс-служба оперативного командования "Север", сообщает Интерфакс-Украина.

"17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты" , - говорится в сообщении. ﻿

Также за прошедшие сутки защитники Чернигова отразили две попытки продвижения российских военных: уничтожены вражеские БМП, танк и бронеавтомобиль "Тигр", потери личного состава врага уточняются.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по артиллерии противника, уничтожив две вражеские батареи, а также точечные удары по большому количеству техники и личному составу, осуществлявшим ротацию.