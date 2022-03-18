Кулеба назвал два возможных финала войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что война России против Украины имеет два возможных финала: проигрыш одной из сторон или компромиссное соглашение на более выгодных условиях, сообщает Деловая столица.

"Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ.Второй финал — это соглашение.Соглашение — это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений.Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и здраво понимать, что или мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, или должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях" , — сказал в интервью УП.

По его мнению, второй вариант более реалистичен. Кулеба добавил, что Владимир Зеленский "никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил".

"Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие и четкие гарантии безопасности Украины. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы" , — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что ответственность за войну в Украине несет не только президент России Владимир Путин, но и все россияне, которые поддерживают и воплощают его политику.