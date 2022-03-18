Как побороть синдром фантомной сирены: советы психологов
Жизнь в постоянном стрессе и переживании, сигналы воздушных тревог негативно влияют на человеческую психику, вызывая синдром фантомной сирены. Это состояние, когда человек слышит звучание сирен даже в полной тишине. Такое явление, утверждают специалисты, является вполне нормальной реакцией психики на хронический стресс.
Полицейские психологи дали советы, как бороться с этим синдромом.
Чтобы справиться с этим явлением, очень важно минимизировать его симптомы и восстановить контроль над эмоциями, чтобы оставаться в тонусе и адекватно реагировать на ситуацию.
1. Проверка реальности и заземления:
Поговорите о стрессе с близкими.
Вымойте лицо или руки холодной водой.
Необходимо вернуть себя в реальность через тело: прикоснитесь к себе, перечислите предметы, которые видите перед собой в комнате.
2. Закрытие базовых потребностей:
Выпейте воды, горячего чая, поешьте теплой еды.
Попытайтесь уснуть.
Обнимите того, кто рядом.
Оставайтесь определенное время без новостей и телефона.
3. План действий для экстренных ситуаций.
Вместе с соседями и родными проговорите и проработайте четкие обязанности каждого в случае чрезвычайной ситуации (договоритесь о дежурстве, выключении газа и электроэнергии и т.д.). Это поможет снизить уровень тревоги и успокоиться насколько это возможно в современных реалиях.