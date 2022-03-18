Как побороть синдром фантомной сирены: советы психологов

Жизнь в постоянном стрессе и переживании, сигналы воздушных тревог негативно влияют на человеческую психику, вызывая синдром фантомной сирены. Это состояние, когда человек слышит звучание сирен даже в полной тишине. Такое явление, утверждают специалисты, является вполне нормальной реакцией психики на хронический стресс.

Полицейские психологи дали советы, как бороться с этим синдромом.

Чтобы справиться с этим явлением, очень важно минимизировать его симптомы и восстановить контроль над эмоциями, чтобы оставаться в тонусе и адекватно реагировать на ситуацию.

1. Проверка реальности и заземления:

Поговорите о стрессе с близкими.

Вымойте лицо или руки холодной водой.

Необходимо вернуть себя в реальность через тело: прикоснитесь к себе, перечислите предметы, которые видите перед собой в комнате.

2. Закрытие базовых потребностей:

Выпейте воды, горячего чая, поешьте теплой еды.

Попытайтесь уснуть.

Обнимите того, кто рядом.

Оставайтесь определенное время без новостей и телефона.

3. План действий для экстренных ситуаций.

Вместе с соседями и родными проговорите и проработайте четкие обязанности каждого в случае чрезвычайной ситуации (договоритесь о дежурстве, выключении газа и электроэнергии и т.д.). Это поможет снизить уровень тревоги и успокоиться насколько это возможно в современных реалиях.