Байден и Си Цзиньпин начали телефонный разговор

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали телефонные переговоры. Одной из тем разговора станет война в Украине, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Защищенный видеозвонок президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином начался в 9:03 утра по восточному времени" , - говорится в сообщении CNN.

Также информацию о начале телефонного разговора подтверждают китайские СМИ.

Ранее в Госдепе США заявили, что Байден собирается попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.