ОВА: в Лисичанске войска РФ обстреляли больницу

В Лисичанске на Луганщине российские захватчики обстреляли больницу, выпустив 10 мощных снарядов.﻿ Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

«Российская армия открыла огонь по одному из лечебных учреждений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы» , – написал глава области в Телеграме.