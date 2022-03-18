ОВА: в Лисичанске войска РФ обстреляли больницу
В Лисичанске на Луганщине российские захватчики обстреляли больницу, выпустив 10 мощных снарядов. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.
«Российская армия открыла огонь по одному из лечебных учреждений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы», – написал глава области в Телеграме.