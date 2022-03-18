В ВСУ рассказали об укреплении обороны Киева

Украинские защитники делают все возможное, чтобы враг к Киеву больше не приблизился. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич, сообщает Укринформ.

«Наш командующий ежедневно проводит объезд столицы и области и проверяет состояние готовности. Могу вас заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен» , - подчеркнул Грузевич.

По его словам, сейчас создана группировка войск, предназначенная для обороны города Киева и Киевской области, есть два круга обороны, которые останавливают врага.

«На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий. Есть небольшие попытки предпринять активные действия на левом берегу Днепра, но успеха они тоже не имеют» , - сказал бригадный генерал.

Кроме того, добавил он, сейчас выстраивается эффективная система противовоздушной обороны.

«Только за прошедшие пару дней сбиты два самолета, один вертолет, более шести ракет. Но, к сожалению, когда сбивается ракета, обломки падают и разрушают наши дома и гражданскую инфраструктуру» , - отметил военный.

По данным Грузевича, россияне планировали захватить Киев через три дня, но благодаря умелому руководству и работе военных, всех правоохранительных органов и сил обороны им это не удалось.

«На сегодняшний день по правому берегу Днепра есть полоса внешнего кольца, которая расширена до 70 км. Это делает невозможным ведение огня, кроме ракет. По левому берегу есть продвижение врага, но украинские защитники его ликвидировали. Враг перешел к другой тактике: цинично расстреливает объекты инфраструктуры, прикрываясь тем, что якобы бьет по военной инфраструктуре» , - добавил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск.