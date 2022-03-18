Швейцария включилась в четвертый пакет санкций ЕС против РФ

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против России из-за войны в Украине. Об этом информировала пресс-служба швейцарского правительства, сообщает Новое время.

Отмечается, что 18 марта правительство Швейцарии приняло решение о введении новых санкций ЕС против России и уже наложило европейские санкции на 197 физических и 9 юридических лиц из РФ.