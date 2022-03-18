Джонсон пообещал Украине новую военную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дополнительную оборонительную помощь. Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает Корреспондент.

"Премьер вновь выразил отвращение к варварским действиям России в Украине и восхищение стойким сопротивлением украинского народа. Он сказал, что все Соединенное Королевство поддерживает Украину" , - говорится в заявлении.

В разговоре Джонсон пообещал Киеву дополнительную оборонительную помощь от Британии. Также он заявил, что намерен "работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине".

Помимо этого собеседники обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины.

Британский премьер пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.