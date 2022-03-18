Hromadske: россияне захватили в плен журналистку издания

Российские захватчики захватили в плен журналистку независимого украинского медиа Hromadske Викторию Рощину, сообщает Укринформ.

"Наша журналистка Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов. Она снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны" , - говорится в заявлении Hromadske в Фейсбуке .

12 марта Hromadske не смогло выйти с Рощиной на связь. От свидетелей стало известно, что в тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта появилась информация, что накануне (предположительно 15 марта) Рощину задержала ФСБ России. В настоящее время о местонахождении женщины ничего не известно.

"Мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатно" , - заявили в медиа.

Hromadske призывает украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению Рощиной.