ГБР: cуд разрешил арест Виктора Медведчука

Лычаковский районный суд Львова избрал политику Виктору Медведчуку меру пресечения — содержание под стражей. Об этом информировало ГБР, сообщает Сегодня.

18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины при отсутствии фигуранта.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.

ГБР призывает украинцев, которым известно местонахождение Медведчука, сообщить об этом правоохранителям.