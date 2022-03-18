ГБР: cуд разрешил арест Виктора Медведчука
Лычаковский районный суд Львова избрал политику Виктору Медведчуку меру пресечения — содержание под стражей. Об этом информировало ГБР, сообщает Сегодня.
18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины при отсутствии фигуранта.
Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.
ГБР призывает украинцев, которым известно местонахождение Медведчука, сообщить об этом правоохранителям.