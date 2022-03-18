Си Цзиньпин заверил, что Китай не заинтересован в войне в Украине

Китай и США должны вместе работать для обеспечения мира и спокойствия в мире, а война в Украине совсем не то, что хочется видеть Китаю. Об этом в разговоре с президентом США Джо Байденом сказал лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает Укринформ.

Как передает Синьхуа, глава Китая отметил, что с момента первого виртуального разговора глав КНР и США преобладающее движение к миру и развитию в мире «ощутило серьезные вызовы, и мир уже не является ни спокойным, ни устойчивым».

«Кризис в Украине не то, что нам хочется видеть» , – сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликты и конфронтация не в чьих-то интересах, а «международное сообщество должно ценить прежде всего мир и безопасность».

Глава КНР добавил, что Китай и Соединенные Штаты как постоянные члены Совета Безопасности ООН и две сильнейшие экономики мира должны не только направлять отношения двух стран в правильное русло, но и "разделять международные обязательства и работать ради мира и спокойствия в мире".