Арестович: Мариуполь военным путем сейчас не спасти

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военного разрешения ситуации в Мариуполе нет, но предпринимаются политико-дипломатические шаги для выхода из гуманитарной катастрофы – коридоры позволили вы1ти 40 тысячам жителей, сообщает Украинская правда.

"Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника – и ни о какой деблокаде МАриуполя речь не может идти, им бы самим там отбиться. Другие части находятся за 100, 120, 150 километров от Мариуполя. Им надо еще преодолеть оборону противника там, где они находятся. Допустим, они пробили, – хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли в наступление против превосходящих сил, – и пошли в сторону Мариуполя, они не пройдут больше 120 километров по голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области… Там построена мощная противовоздушная оборона противника, и авиационная из Крыма, и наземная. Были попытки оказать воздушную поддержку – и они не увенчались успехом. Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет… В настоящий момент есть путь политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего, гуманитарной катастрофы" , - заявил Арестович в видеокомментарии в Facebook﻿.

Арестович сообщил, что президент более 10 суток назад назвал Мариуполь "темой №1" – и на высшем международном уровне решает этот гуманитарный вопрос

"Удалось сдвинуть ситуацию до того, что российские войска открыли коридор на выезд из Мариуполя. Они не пустили гуманитарную помощь в сам Мариуполь, но дали возможность выезжать гражданам из Мариуполя. По нашим данным, более 40 тысяч жителей уже покинули Мариуполь" , – сказал советник главы ОП

Он добавил, что министр реинтеграции Ирина Верещук обеспечивает их передвижение по маршруту до Запорожья, где им оказывают помощь и распределяют дальше по территории Украины.

Арестович также отметил, что в войне не все зависит от одной стороны.

Поэтому он призвал не обвинять власти и не оказывать эмоциональное давление, потому что у представителей Офиса президента также есть родственники в Мариуполе.

Арестович сказал, что сейчас главная проблема Мариуполя – геноцид. И что дома там разрушают ради паники, поэтому не нужно помогать врагу.

Он подчеркнул, что сейчас оказать военную помощь Мариуполю невозможно, но "Мариуполь мы не сдадим".