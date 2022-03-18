Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об очередной разновидности интернет-мошенничеств: SMS-рассылка на телефон с уведомлением о начислении денег, сообщает Экономическая правда.

Украинцам начало поступать сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и дальше идет ссылка.

"Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан. Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение. "Дія", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь" , - объясняют в ведомстве.

В Центре напомнили, что уведомление о начислении денег не содержит ссылок, а только текстовую информацию. Также советуют не переходить по каким-либо сомнительным ссылкам, не проверив их.