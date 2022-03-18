Укрпочта договорилась с маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины

"Укрпочта" договорилась с глобальными маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины.﻿ Соответствующая информация появилась на странице госпредприятия в Facebook, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

"Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify. Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев" , – заявили﻿ в "Укрпочте".

Например, Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины, а также на полгода отменил все комиссии для украинских мерчантов. Joom же до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что не будет применять любые штрафы или пессимизации к украинским магазинам. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов до 0 %.

"Кроме того, Global eBay начал сбор денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до 10 тысяч долларов, что сделают работники компании. Также еBay обновили акселартор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 мес. без комиссии) ), и малый (200 бесплатных листингов)" , – добавили в компании.

"Укрпочта" также предложила украинцам скидки при оплате коммунальных услуг в марте.