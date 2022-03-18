Украина за несколько дней получила более $3 млрд

Украина в пятницу, 18 марта, получила 300 млн евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, сообщает Корреспондент.

"Сегодня получили очередные EUR300 млн на наши счета. Средства поступили в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС" , - написал он в Facebook.

Министр добавил, что всего за несколько дней Украина получила $2 млрд и более 1 млрд евро в качестве поддержки от МВФ, Всемирного банка, ЕС, ЕИБ и иностранных правительств.

Также Марченко сообщил, что вскоре будут утверждены ряд решений о грантах для Украины.

Ранее Марченко заяви, что у Украины есть кредитная поддержка на около 5 млрд евро, плюс гранты на 360 млн евро.