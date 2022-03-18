В Нидерландах заморозили около €200 млн российских активов

В Нидерландах в настоящее время заморозили российские активы на сумму около 200 млн евро, сообщает Укринформ.

"В Нидерландах заморожено больше российских активов, чем сообщала министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг в начале этой недели. В письме Палаты представителей она написала, что в Нидерландах было заморожено 6 миллионов евро российских активов. По словам президента центрального банка Нидерландов DNB Клааса Кнота, сейчас речь идет о около 200 миллионах евро" , - пишут нидерландские СМИ.

Объясняется, что разница в суммах настолько велика из-за того, что банки еще не передали все детали правительства по замороженным активам.