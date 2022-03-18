Харьковская ОГА: оккупанты отпустили главу Великобурлукской ОТГ

Российские оккупанты отпустили похищенного голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Новое время.

"Только что [вечером 18 марта] с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за громаду и защиту национальных интересов" , — подчеркнул Синегубов в Telegram-канале﻿.

Также глава ОГА рассказал, что российские оккупанты не разрешили привезти гуманитарную помощь по зеленым коридорам, в частности, в Изюм. В населенных пунктах поблизости решили создать логистические центры и отправлять помощь жителям через волонтеров.

17 марта стало известно, что россияне взяли в заложники голову Великобурлукской территориальной громады Купянского района Харьковской области Виктора Терещенко.