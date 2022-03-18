Генштаб: РФ планирует перебросить в Украину свои войска из Армении

Российская Федерация, пытаясь восстановить боеспособность своих подразделений на территории Украины, планирует перебросить из Армении в Украину подразделения из состава 102-й российской военной базы.﻿ Об этом информировала пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщает Укринформ.

«Идут двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении» , – говорится в Фейсбук-сообщении﻿.

Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих Российской Федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях. Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоповреждений.

В Генштабе также сообщили, что из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

В то же время провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение по всем доступным информационным каналам, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и сил обороны Украины.

Кроме того, в городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения прибывающих в город военнослужащих вооруженных сил российской федерации.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.

Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.

В пресс-службе отметили, что силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям.