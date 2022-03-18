ОВА: ПВО уничтожила российские дроны над Одессой

Силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.﻿ Об этом заявил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Укринформ.

«Над Одессой огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась... Следующими будут те, кто их запускал» , - отметил Братчук в Телеграме.

Представитель ОВА не уточнил, сколько именно уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.

Как сообщалось, сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью украинские военные также сбили вражескую крылатую ракету морского базирования.

Войска России выпустили 18 марта по Львову шесть крылатых ракет из акватории Черного моря. Две из них были сбиты украинской ПВО.