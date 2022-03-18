Норвегия поддержала европейские санкции против РФ

Норвежское правительство объявило о присоединении страны к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации в связи с ее вторжением в Украину и назвало введенные ограничения «самыми широкими» в истории страны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Норвегии, сообщает Укринформ.

Отмечается, что «самый широкий пакет санкций, когда-либо введенный Норвегией», будет включать персональные ограничения против отдельных влиятельных россиян и белорусов, а также запрет на экспорт технологий, товаров и услуг, которые могут быть использованы россией для ведения войны против Украины.