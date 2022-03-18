Норвегия поддержала европейские санкции против РФ
Норвежское правительство объявило о присоединении страны к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации в связи с ее вторжением в Украину и назвало введенные ограничения «самыми широкими» в истории страны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Норвегии, сообщает Укринформ.
Отмечается, что «самый широкий пакет санкций, когда-либо введенный Норвегией», будет включать персональные ограничения против отдельных влиятельных россиян и белорусов, а также запрет на экспорт технологий, товаров и услуг, которые могут быть использованы россией для ведения войны против Украины.
«Эти санкции сильно ударят по российскому режиму. Мы замораживаем активы и запрещаем поездки для отдельных лиц и прекращаем некоторые упрощения визового режима для их въезда в Норвегию, а также останавливаем экспорт, торговлю и операции, которые могут напрямую касаться военной техники россии или помогать финансировать или содействовать войне против Украины. Мы вводим наши санкции вместе с ЕС и другими странами, чтобы гарантировать, что они оказывают максимальный эффект», – отметили в ведомстве.