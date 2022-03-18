Зеленский обсудил с Мишелем антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем усиление антивоенной коалиции и противодействие агрессии рф, сообщает Укринформ.

«Продолжил переговоры с руководством ЕС. Обсудили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую поддержку Украины в противодействии агрессии рф, усиление антивоенной коалиции, перспективы восстановления мира в Украине. Отдельное внимание – нашему продвижению к членству в ЕС» , - написал глава государства в Твиттере.

15 марта президент Европейского совета в ходе телефонного разговора с президентом России Путиным призвал прекратить «братоубийственную войну против Украины».