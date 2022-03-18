Постпред США в ООН ответила на заявления РФ о биолабораториях в Украине

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд развеяла миф российской пропаганды о якобы "биолабораториях" США, расположенных в Украине, сообщает Корреспондент.

"Давайте внесем ясность: у Украины нет программы биологического оружия. Украинских лабораторий по биологическому оружию нет - ни у границы с Россией, ни где-либо. Это Россия уже давно поддерживает программу биологического оружия в нарушение международного права" , - написала Томас-Гринфилд в Twitter.

Ранее Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с якобы "деятельностью американских биологических лабораторий" в Украине.

Также сообщалось, что Минобороны РФ распространяет фейк о жертвах "украинских биолабораторий". Ведомство решило, что четыре года назад в Украине якобы была утечка, из-за которой погибло 70 людей в оккупированном регионе Донбасса.