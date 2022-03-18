У Байдена сообщили об итогах разговора с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.﻿ Об этом информировала пресс-служба Белого дома, сообщает Европейская правда.

По данным ведомства, Байден выразил взгляды США и союзников и партнеров "на этот кризис".

"Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и дальнейшему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал результаты и последствия, если Китай предоставит материальную поддержку России, в то время как она совершает жестокие нападения на украинские города и мирных жителей" , - говорится в сообщении Белого дома.

Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое разрешение конфликта.

Ранее, китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".