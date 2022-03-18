Шмыгаль: жителям окруженных городов будут раздавать продукты

Государство с 19 марта будет бесплатно раздавать продукты людям в городах, которые уже находятся в окружении или на линии боевых действий.﻿ Об этом заявил во время видеообращения премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Вопрос продовольственной безопасности. Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий" , - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в правительстве сформировали список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и подсолнечного масла. Министерство развития громад и территорий в ежедневном режиме будет формировать список городов, в которые эту продукцию необходимо доставить. Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько необходимо продуктов для каждого из таких городов.

По его словам, "Укрзализныця" будет закупать продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом будет развозить их по регионам.

"Что касается доставки во временно оккупированные населенные пункты, будем привлекать международные гуманитарные организации. Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей" , - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин уже выделил "Укрзализныце" 18 млрд грн на реализацию этой и других задач.

"Мы никого не оставим один на один с бедой. Соответствующая программа также будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики" , – сказал премьер.

Он также обратил внимание, что через три недели полномасштабного вторжения России в Украину весь мир увидел, что Россия — это страна-террорист, а Украина - это страна стойких и храбрых людей, которые готовы до последнего сражаться за свою землю.