ОП: за сутки эвакуировано гумкоридорами более 9 тыс украинцев

За сутки через гуманитарные коридоры эвакуировали 9 145 человек. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Укринформ.

«Сегодня через гуманитарные коридоры эвакуировано 9145 человек. 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети, выехали в Запорожье» , - написал Тимошенко в Телеграме.

Он отметил, что в Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору. Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а; ул.Мелитопольское шоссе, 87б.

По словам Тимошенко, 500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Завтра в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Он добавил, что из Сумской области было эвакуировано 4 173 человека.

Как сообщалось, на 18 марта было согласовано 9 гуманитарных коридоров.