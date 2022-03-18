Лукашенко заявил, что не будет размещать в Беларуси ядерное оружие

Беларусь не будет размещать у себя ядерное оружие и никогда такого не планировала. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает Европейская правда.

"Меняя конституцию, мы даже не думали об этом - это все выдумка Запада. Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах" , - цитирует белорусский телеграмм-канал "Пул первого" интервью Лукашенко японскому телеканалу TBS.

В конце февраля в Беларуси прошел "референдум" относительно изменений в конституцию, среди которых, в частности, содержался отказ страны от безъядерного статуса.

Кроме того, Лукашенко ранее утверждал, что Беларусь потребует РФ вернуть ядерное оружие в том случае, если такое оружие разместят у белорусских границ, например, "в Польше, Литве или той же Украине".

Аналогичные заявления делал и глава белорусского МИД Владимир Макей.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши" , - утверждал он.

Эти заявления вызвали беспокойство в ЕС. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, размещение ядерного оружия на территории Беларуси серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа со стороны Европы.

Теперь Лукашенко считает такой сценарий совершенно нереалистичным.