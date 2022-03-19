Кулеба обсудил с Блинкеном усиление дипломатического давления на Россию

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном шаги по прекращению войны в Украине, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом Кулеба заявил в Twitter.

В разговоре Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен сошлись во мнении, что для становления мира в Украине крайне важно и дальше укреплять обороноспособность страны, а также усиливать давление на Россию с использованием всех доступных дипломатических инструментов.

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