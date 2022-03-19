Зеленский о полной перезагрузке таможни: убираем всю бюрократию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новшествах в таможне для упрощения поставок товаров для обороны и гуманитарных грузов в нашу страну, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"В течение дня чиновники обработали решение для полной перезагрузки таможни. Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики" , - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что теперь поставки не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, и снимаются любые иные налоги и платежи.