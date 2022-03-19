Зеленский о переговорах с РФ: Пора встречаться и говорить о мире
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России. По его словам, настало время встречаться и говорить о мире, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Переговоры о мире, о безопасности для нас. Они содержательные, честные, без затягивания - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок. Мы всегда настаивали на переговоры, всегда предлагали диалог, решения для мира. Хотел обратить для тех, кто в Москве. Настало время встречаться, настало время говорить, настало время возобновлять территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери для России будут такие, что не хватит нескольких поколений, чтобы подняться", - заявил Зеленский.