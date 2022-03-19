Зеленский анонсировал обращение перед народами мира
Президента Украины Владимир Зеленский анонсировал выступления перед Швейцарией, Израилем, Японией и Италией. Он обратится с призывом к миру, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом он заявил в видеообращении.
"В ближайшие дни продолжу обращаться к народам с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам. Запланированы также обращения к Израилю, Японии, Италии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников", - заявил Зеленский.