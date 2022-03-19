Генштаб: ВСУ уничтожили несколько колонн техники противника

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 19 марта.

"Вооруженные силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи" , — отметили в ведомстве.

Зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины сбили 12 воздушных целей врага — 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

В течение суток также уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях, потери врага пока уточняются. Кроме того, ликвидирован командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Исходя из того, что враг нанесет большие потери в личном составе, существует вероятность, что военно-политическое руководство РФ примет решение о внесении изменений в действующее законодательство и начнет открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны" , — считают в Генштабе.

По мнению военных, чтобы оправдать такие действия, не исключается осуществление ряда провокаций на территории России с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании — это позволит провластной верхушке объявить военное положение и тотальную мобилизацию.

С территории Украины продолжают доставку погибших и раненых военных вооруженных сил РФ и Росгвардии. В белорусском городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов задействованы все медицинские учреждения, где есть хирургические отделения. Хирурги работают круглые сутки, все плановые операции для белорусских граждан отменили или перенесли на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.