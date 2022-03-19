В Мининфраструктуры рассказали об упрощении доставки гуманитарных грузов в Украину

С начала военной агрессии российских оккупантов Министерство инфраструктуры продолжает проводить системную работу по улучшению логистики гуманитарных грузов из-за границы, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Так, с первых дней войны был введен режим максимального содействия доставки гуманитарных грузов в пострадавшие регионы, а также грузов для нужд ВСУ. Кроме того, был упрощен выезд и въезд водителей грузового транспорта, которые перевозят гуманитарную помощь.

"В частности, с начала фазы полномасштабной войны: через систему "ПУТЬ" обработано и предоставлено разрешение на пересечение границы 12 107 водителям; 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом" , - отметили в министерстве.

Одним из важнейших направлений работы стало развертывание логистических хабов, благодаря которым гуманитарный груз вовремя доставляется и распределяется до самых горячих точек Украины из Польши, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии.

"Представители Мининфраструктуры Украины совместно с автомобильными перевозчиками на месте координируют логистику и регулярность отправления транспорта с указанных хабов в Украину. С основного хаба в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки" , - говорится в сообщении.

Понимая всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина, ряд стран Евросоюза ввели максимально упрощенный режим доставки гуманитарных грузов в Украину. 14 стран образовали так называемую антироссийскую транспортную коалицию.