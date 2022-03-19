Глава Луганской ОВА: Нацгвардия остановила наступление ВС РФ на Рубежное

Бойцы Нацгвардии остановили наступление российских войск на Рубежное Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых… Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки. Во время боя они уничтожили два десятка русских оккупантов и заставили их отступить" , — говорится в сообщении.

Гайдай также отметил, что ВС РФ сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом Рубежного из минометов и ствольной артиллерии.