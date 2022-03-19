В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 19 марта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 19 марта, сообщает Новое время.

По данным Генштаба, на 24-й день войны против Украины потери РФ составили:

личного состава около 14400 человек,

танков — 466 ед,

боевых бронированных машин — 1470 ед,

артиллерийских систем — 213 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 44 ед,

самолетов — 95 ед,

вертолетов — 115 ед,

автомобильной техники — 914 ед,

корабли/катера/boats — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17.

Специальная техника — 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.