В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 19 марта

В Генштабе рассказали о потерях РФ по состоянию на 19 марта
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 19 марта, сообщает Новое время.

По данным Генштаба, на 24-й день войны против Украины потери РФ составили:

  • личного состава около 14400 человек,
  • танков — 466 ед,
  • боевых бронированных машин — 1470 ед,
  • артиллерийских систем — 213 ед,
  • РСЗО — 72 ед,
  • средства ПВО — 44 ед,
  • самолетов — 95 ед,
  • вертолетов — 115 ед,
  • автомобильной техники — 914 ед,
  • корабли/катера/boats — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17.
  • Специальная техника — 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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