ООН: война в Украине может привести к "урагану голода" в мире

В ООН прогнозируют, что война в Украине может вызвать массовый голод в мире и крах глобальной продовольственной системы. Там призвали приложить максимум усилий, чтобы не допустить этого, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.