ООН: война в Украине может привести к "урагану голода" в мире
В ООН прогнозируют, что война в Украине может вызвать массовый голод в мире и крах глобальной продовольственной системы. Там призвали приложить максимум усилий, чтобы не допустить этого, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.
"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал он.